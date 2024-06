Le Festival de dépistage des ITSS s’amène sur la Côte-Nord

Le DépistaFest, le premier festival de dépistage des ITSS au Québec, se déroule du 2 au 16 juin et la Côte-Nord se joint aux activités. Le CISSS de la Côte-Nord profite de l’événement pour organiser des activités en lien avec le dépistage des infestions transmises sexuellement et par le sang.

Une clinique de dépistage ITSS dédiée aux jeunes de 18-35 ans se tiendra à Havre-Saint-Pierre le 7 juin de 13 h à 16 h. Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous au 418-538-2212 poste 542437.

Toujours le 7 juin, l’équipe du Centre d’intervention le Rond-Point fera une tournée des bars de Sept-Îles et Port-Cartier pour offrir du matériel de protection ainsi que des tests rapide VIH.

Port-Cartier accueillera aussi une clinique de dépistage ITSS dédiée au jeunes de 18-35 ans le 10 juin de 17 h à 21 h ainsi que le 12 juin de 18 h à 21 h. Les rendez-vous peuvent être cédulés au clicsante.ca en choisissant : ITSS et santé sexuelle – DépistaFest.

Les 12 et 13 juin, ce sera au tour de l’équipe de l’Aire ouverte de Baie-Comeau de distribuer du matériel de protection dans les bars de Baie-Comeau.

Finalement, une escouade spéciale d’infirmières ITSS sera au Festival de la chanson de Tadoussac et offrira du dépistage express.

Selon les dernières données disponibles, plus de 40 000 Québécois reçoivent un diagnostic d’infection transmissible sexuellement et par le sang chaque année. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent un peu plus du quart des infections (27 %).

Le DépistaFest est organisé par le Club Sexu afin de sensibiliser les jeunes adultes à l’importance du dépistage des ITSS et faciliter leur processus de prise de rendez-vous dans huit régions de la province.