Les élèves de 6e de Marie-Immaculée donnent un cadeau à la municipalité des Escoumins

Les élèves de 6e année de l’école Marie-Immaculée frappent fort avant de terminer leur dernière année scolaire avant de passer au secondaire, et offrent leur chaise des générations à la municipalité.

La chaise des générations est un projet concocté par l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire au Centre des services scolaire de l’Estuaire Christian Bernard Oyourou et ses élèves, qui ont préparé une chaise avec des éléments symboliques de la Côte-Nord pour remettre au conseil municipal des Escoumins.

La chaise vise à rappeler aux élus et aux dirigeants que tous les sujets qui « menacent notre planète doivent être traités avec sérieux, tout en tenant compte des générations à venir », a fait savoir une élève lors de son allocution.

L’animateur a attiré l’attention de la vingtaine de spectateurs présents à l’inauguration vers les éléments visuels de la chaise, munie de bois d’orignaux, d’un dessin de la pointe à la Croix des Escoumins et d’une branche symbolisant la forêt.

« Notre fleuve, nos forêts, et toute notre biodiversité sont importants pour notre survie en tant que Nord-Côtiers », a mentionné une autre élève avant la remise officielle de la chaise à la municipalité.

Implication citoyenne

Pour le maire de la municipalité des Escoumins André Desrosiers la chaise des générations est un petit geste qui en dit gros sur l’implication communautaire des citoyens de demain.

« Quand j’avais votre âge, je rêvais déjà de faire de la politique pour changer les choses à ma manière », a-t-il dévoilé.

« Je voulais que mon village devienne beau et vivant avec des activités pour les jeunes et les moins jeunes. C’est ça la vie d’un village, et ça commence à votre âge », a-t-il ajouté.

André Desrosiers et Christian Bernard Oyourou lors de la remise officielle de la chaise des générations à la municipalité.

Il a finalement révélé que la chaise serait fièrement placée dans la future salle du conseil lorsque la municipalité aura déménagé dans ses nouveaux locaux dans l’actuelle caisse populaire Desjardins du village.

La directrice de l’école Marie-Immaculée Claudine Boulianne a aussi salué l’initiative des élèves.

« On a un vraiment beau village que vous êtes en train de développer, et on est en très fiers », a-t-elle souligné.