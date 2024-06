Une usine d’optimisation de boulette de fer sera construite à Port-Cartier

Celui de Shango Canada figure parmi les cinq projets retenus par le ministère de l’Énergie, sur la Côte-Nord, pour l’obtention de mégawatts. L’entreprise, qui a des filiales un peu partout à travers le monde, construira prochainement une usine à Port-Cartier, qui permettra de donner une valeur supplémentaire aux boulettes de fer des minières.

Le projet est dans l’air depuis plusieurs années et n’attendait que l’aval d’un bloc énergétique, selon Asmaa Essalhi, directrice de la Chambre de commerce de Port-Cartier. Shango Canada a déjà son terrain pour construire une usine, où il fera un procédé permettant de réduire la poussière de minerai émanant des boulettes. ArcelorMittal figurerait parmi ses clients potentiels.

D’ailleurs, la minière aussi est sur la liste des gagnants de mégawatt. ArcelorMittal compte mettre en place un système de flottaison à son usine de bouletage. Elle pourra ainsi retirer les contaminants lors de sa production de boulettes de fer à réduction directe, qui y représenteront désormais 100% de sa production.

L’Aluminerie Alouette de Sept-Îles a aussi obtenu des mégawatts. L’entreprise n’a pas souhaité accorder d’entrevue pour parler de son projet.

” Nous sommes heureux d’avoir reçu la confirmation du Gouvernement du Québec que la proposition d’Aluminerie Alouette de modernisation et de décarbonation a été retenue en vue de l’obtention d’un bloc d’énergie électrique additionnel”, a fait savoir par courriel sa porte-parole, Marie-Claude Guimond. “Une entente doit être conclue avec Hydro-Québec prochainement pour déterminer les termes et conditions. Ainsi, nous ne pourrons donner davantage de détails.”

En janvier, le président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette indiquait à Radio-Canada espérer le renouvellement de son bloc énergétique actuel, en plus d’en obtenir un plus volumineux pour pouvoir augmenter sa production et poursuivre sa décarbonation.

Finalement, Minerai de fer Québec (MFQ) est là. La filiale de Champion Iron n’a pas souhaité révéler non plus ce qu’elle compte faire de ces mégawatts.

“L’octroi de ce bloc d’hydro-électricité supplémentaire contribuera à nous permettre de mener à bien notre plan vers l’atteinte de la carboneutralité en 2050 ainsi que les différents projets de croissance que nous évaluons”, a indiqué par courriel Noémie Prégent-Charlebois, directrice des Communications et Affaires gouvernementales chez Minerai de fer Québec.

MFQ a reçu déjà des mégawatts du gouvernement du Québec, l’automne dernier. Ceux-ci lui permettent d’aller de l’avant avec son projet de production de matériel qualité réduction directe pour bouletage (RDPB), un investissement de 470M$. Ainsi l’entreprise produira un des minerais de fer les plus purs au monde.