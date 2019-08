Portneuf-sur-Mer a désormais sa fresque murale

Baie-Comeau – Depuis le 25 juillet, une nouvelle œuvre d’art embellit le village de Portneuf-sur-Mer. Il s’agit d’une fresque murale d’une longueur de 10 mètres, intitulé

La fresque, une œuvre de la firme Sautozieux de l’Ange-Gardien, représente bien sûr le village, avec des éléments de son passé en guise de reflet dans l’eau.

Un groupe de travail formé de bénévoles de la communauté avait déterminé l’orientation à donner à cette fresque.

Deux esquisses ont ainsi été élaborées et celle présentée par Sautozieux a largement récolté l’assentiment populaire, car elle a été retenue par plus de 80 % des gens qui ont voté.

Enraciné dans l’eau se trouve sur le mur du garage municipal, tout près de l’église. « Quand on passe dans le village, on ne peut pas la manquer et déjà, plusieurs personnes se sont arrêtées pour la regarder », a indiqué l’agent de développement de la municipalité, Ulysse Rémillard.

Cette œuvre « s’inscrit dans une volonté du conseil municipal d’embellir le patrimoine de la municipalité, de favoriser l’achalandage touristique dans le village, mais surtout de donner un motif de plus aux habitants de Portneuf-sur-Mer d’être fiers de leur coin de pays », a fait savoir la municipalité pour justifier cette acquisition.

Ce projet représente un investissement de 24 000 $. Dans ce dossier, Portneuf-sur-Mer a reçu le soutien du gouvernement du Québec et de la MRC de La Haute-Côte-Nord, en vertu du programme de soutien culturel et d’embellissement du territoire par l’art.