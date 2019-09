Financement bonifié si le milieu se manifeste

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de La Haute-Côte-Nord obtiendra une aide financière bonifiée de 10 000 $ pour le programme 2019-2020 de Place aux jeunes Haute-Côte-Nord (PAJHCN). Cependant, si l’organisme désire que cette contribution supplémentaire s’applique en 2020-2021, le milieu devra être au rendez-vous.

À titre de partenaire et promoteur du programme PAJHCN, le CJE HCN a d’ores et déjà obtenu confirmation de la contribution financière de 55 000 $ du gouvernement pour l’année 2019-2020. Toutefois, comme l’explique la directrice générale du CJE, Hélène Simard, « le gouvernement a bonifié notre enveloppe de 10 000 $, cela dit, il nous faut absolument le soutien et l’apport du milieu de 20 %, c’est-à-dire 11 000 $ si l’on veut que cette contribution se maintienne en 2020-2021 ».

En mode action

Déjà, les responsables du programme Place aux jeunes ont lancé des lignes aux différents partenaires locaux pour obtenir le soutien financier requis. « Le 20 % permet à Place aux jeunes d’accueillir en Haute-Côte-Nord, des jeunes âgés de 18 à 35 ans diplômés d’études professionnelles, collégiales ou universitaires et de leur faire vivre sans frais, une petite séduction par la visite de la MRC et des rencontres avec des employeurs potentiels », précise la directrice.

Pénurie de main-d’œuvre

Le CJE souhaite une réponse positive de la part du milieu surtout en ces moments de rareté de main-d’œuvre. Madame Simard interpelle toutes les organisations qui œuvrent sur le territoire. « Tous les efforts mis au recrutement doivent être sus, connus et bonifiés par le milieu, que ce soit les petites et grandes entreprises, les élus, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Services-Québec, la SADC…»

Dans le même ordre d’idée, un séjour exploratoire de groupe sous la thématique « industriel » aura lieu les 24, 25 et 26 octobre prochain.

Pour l’occasion, des jeunes déjà diplômés ou en voix de l’être dans ce domaine seront en Haute-Côte-Nord pour la recherche d’emploi et aussi à la découverte d’un milieu où s’établir.

Les employeurs en besoin de main d’œuvre pourront rencontrer, sous forme de « speed meeting », les participants du séjour.

Pour la dirigeante du CJE HCN, l’annonce de ce montant supplémentaire arrive à point nommé, en cette période où la pénurie de main-d’œuvre est un enjeu majeur pour le développement du territoire.

« En comptant sur la mobilisation du milieu, c’est avec enthousiasme que le CJE poursuivra sa collaboration avec Place aux jeunes en région », conclut madame Simard.