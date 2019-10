Corriveau se désiste, le débat est annulé en Haute-Côte-Nord

Le candidat conservateur dans Manicouagan François Corriveau ne participera pas au débat des candidats, organisé par Action-Chômage Côte-Nord à Forestville, incitant l’organisme à annuler l’événement prévu ce jeudi.

Informée qu’une activité de financement avec le lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada Alain Rayes, aurait été cédulée récemment à Sept-Îles ce jeudi, la candidate bloquiste Marilène Gill, a réagi promptement à ce revirement de situation. « Je trouve scandaleux que monsieur Corriveau annule sa présence à un débat qui concerne les gens qui ont besoin d’argent pour aller à un événement pour récolter des fonds pour son Parti », s’est-elle indignée.

Annoncé il y a deux semaines, l’événement public devait permettre à un panel composé de journalistes et de représentants du conseil central de la CSN pour la Côte-Nord et d’Action-Chômage Côte-Nord, de poser des questions aux candidats sur les enjeux en Haute-Côte-Nord. Marilène Gill du Bloc québécois, Dave Savard du Parti libéral, Jacques Gélineau du Parti vert et François Corriveau du Parti conservateur, avaient accepté l’invitation.