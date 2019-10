Greta Thunberg à la rencontre des bélugas de Tadoussac

La jeune militante écologiste Greta Thungerg a profité de son passage au Québec pour aller à la rencontre de l’écosystème du Parc Marin Saguenay-Saint-Laurent.

Sur ses réseaux sociaux, elle a partagé son périple à Tadoussac: « Visiting the Marine Mammal Interpretation Centre in beautiful Tadoussac, Québec, and watching whales – especially belugas! Thank you for your hospitality and the work you do! », pouvait-on lire sur ses plateformes.

Elle remercie entre autres les personnes qui travaillent à la préservation de l’écosystème du Saguenay-Saint-Laurent. « En visite au centre d’interprétation des mammifères marins dans la magnifique Tadoussac, Québec, à observer les baleines, et surtout les bélugas! Merci pour votre hospitalité et, surtout, pour tout le travail que vous faites! ».

Bien sûr, ses publications ont suscités des milliers de partages, commentaires et réactions.

En visite à Baie-Saint-Paul?

Suite à la publication de notre article sur le présumé passage à Baie-Saint-Paul de la jeune suédoise, des lecteurs nous ont confirmé l’avoir aperçu à l’Hôtel le Germain de Baie-Saint-Paul.

Continuera-t-elle son périple canadien sur la Côte-Nord?