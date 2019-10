Les Éditions Nordiques à Matane pour la Commission sur l’avenir des médias

Simon Brisson et Sylvain Desmeules, respectivement président des Éditions Nordiques et éditeur du Charlevoisien et responsable des dossiers numérique et information des Éditions Nordiques, ont été entendus le lundi 30 septembre à la Commission sur l’avenir des médias à Matane.

Après avoir présenté un état des lieux plutôt alarmant, évoquant près de 30 pertes d’emploi et une chute des revenus de 27% entre 2013-2018, Simon Brisson a rappelé que les 4 journaux du groupe qu’il préside s’appuient sur un lectorat solide, statistiques à l’appui. Profitant de ce temps d’audience devant la présidente de la commission Lise Thériault et de nombreux pairs,

Sylvain Desmeules a pour sa part évoqué les nombreux efforts mis en place afin de contrecarrer la tendance. «Nous ne sommes pas restés les bras croisés. (…) Nous avons pris la décision d’assumer notre mission de diffuseur d’information régionale. Mais nous croyons que ce devoir démocratique, celui de garantir l’accès à une information de qualité en région ne repose pas uniquement sur nos épaules, mais bien sur celles de tous les acteurs de la collectivité, dont vous, membres du gouvernement et députés élus », a martelé l’éditeur, évoquant diverses pistes de solution qui pourraient permettre de maintenir à flot ces vecteurs d’informations régionales fondamentaux que sont les hebdomadaires et leurs plateformes numériques.

Du nombre, une nécessaire reconnaissance politique des médias d’information régionale, la mise en applications des obligations d’investissement dans des médias reconnus pour les projets supportés financièrement, le maintien et la bonification des programme gouvernementaux d’aide pour l’adaptation numérique des entreprises de la presse d’information écrite et l’octroi de crédits d’impôt sur la masse salariale de l’ensemble des artisans d’un journal.

En conclusion, Simon Brisson a repris le collier afin de prier les membres de la commission de s’engager, en collaboration avec toutes les parties prenantes, dans le maintien de l’accès à une information de qualité en région, rappelant l’urgence d’agir. « Le point de rupture approche ».