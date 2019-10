Légalisation du cannabis, un an plus tard – Rien à signaler

Le 17 octobre 2018, la vente et la consommation de cannabis devenaient légales au Canada. Si la loi était bien accueillie par certains, plusieurs craignaient le pire. Un an plus tard, visiblement, la légalisation n’a pas eu d’impacts majeurs sur le quotidien.

Du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, depuis un an, on ne remarque aucun changement. Selon le responsable des communications, Pascal Paradis, les services en dépendances, les services de santé et de santé publique n’ont constaté aucun changement.

« Les services de santé ne constatent pas de hausse de psychoses en lien avec la consommation de cannabis. Au niveau des services en dépendance, les statistiques sont similaires », affirme M. Paradis.

Entre octobre 2017 et septembre 2018, 225 évaluations ont été réalisées dont le cannabis était identifié en abus de substance pour 203 usagers différents. Entre octobre 2018 et septembre 2019, 215 évaluations ont été réalisées pour 203 usagers différents.

Sûreté du Québec

Le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec indique pour sa part que la légalisation du cannabis n’a rien changé dans le travail quotidien des policiers.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait toujours aucune statistique à présenter: rien sur le nombre de constats pour des gens qui auraient consommé dans des lieux publics. Rien non plus sur le nombre d’interventions concernant le marché noir ou le nombre d’arrestations pour consommation de cannabis au volant.

Il indique par contre que tous les policiers sont formés pour faire passer un test de dépistage aux personnes soupçonnées de conduire avec des facultés affaiblies.