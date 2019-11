Coincés à Baie-Sainte-Catherine, des députés interpellent le ministre des Transports

En route vers la Côte-Nord cet après-midi, les députés du parti Québécois Martin Ouellet (circonscription de René Lévesque) et Pascal Bérubé (circonscription de Matane) en ont profité pour lancer un message au ministre des Transports François Bonnardel.

Par le biais d’une vidéo publiée sur Facebook, les deux élus ont interpellé le ministre des Transport pour lui réitérer l’importance de démarrer un bureau de projet pour un pont sur le Saguenay.

« Pendant que vous réfléchissez au troisième lien (à Québec), nous n’avons pas d’unique lien, ici. C’est la malédiction des traversiers. On en est dépendant. Des situations comme celle-là, on en vit encore sur la Côte-Nord. Ça nous prend un engagement (du ministre des Transports) pour lancer le bureau de projet sur le pont. Les gens de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord sont assez unanimes, ça prend un pont », s’est élancé M. Bérubé devant le quai d’embarquement de Baie-Sainte-Catherine.

Le maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est a tenu lui aussi à dénoncer le silence radio du cabinet du ministre des Transports à ce sujet, par le biais de sa page Facebook ainsi que dans sa chronique hebdomadaire au 103.7 Ciel Fm.