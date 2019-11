Les enjeux de la production bovine sur la Côte-Nord 

Des producteurs bovins de la région, principalement de Sacré-Cœur, ont eu l’opportunité de causer des enjeux liés à leur entreprise agricole, avec le président des producteurs de bovins de la Capitale-Nationale-Côte-Nord Philippe Alain, du président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Côte-Nord, Yves Laurencelle et de la députée de Manicouagan,Marilène Gill.

Dix producteurs de la région se sont réunis au Ranch Le Soleil Le Vent de Sacré-Cœur, afin de discuter de plusieurs techniques, programmes, règlementation et actualités concernant la production bovine.

Alors que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la salubrité des aliments, du bien-être de l’animal et de l’environnement, il est devenu primordial de s’assurer du souci de la qualité.

Un programme pour accompagner les producteurs a été initié et présenté à ceux-ci. La rencontre a permis aux producteurs de discuter et tester leurs connaissances dans différents scénarios. Il a également été question des objectifs du bœuf durable, du programme VPB+, du processus de certification, de règlementation, de biosécurité de même que le commerce international, de la situation du marché canadien ainsi que de transport. Le but d’un pareil exercice, dans toutes les régions, est de permettre d’assurer une plus grande transparence et de rétablir la confiance avec les consommateurs concernant la production bovine.

Les véritables enjeux nord-côtiers

En matinée, la rencontre avec Marilène Gill, mettait de l’avant les besoins et les préoccupations des producteurs bovins de la région. Il a donc été question de transport des animaux, de réciprocité des normes, des programmes agricoles et de la relève. « Les problématiques ne sont pas simples à régler, mais nous devons nous assurer que les élus du gouvernement puissent être au fait des réalités des producteurs agricoles de la région et nous appuient dans nos demandes », a dit Philippe Alain.

De son côté, Yves Laurencelle a insisté sur les services professionnels manquants et les impacts des changements climatiques qui ont des répercussions importantes dans la production. « Nous avons un potentiel énorme sur la Côte-Nord en matière d’agriculture, mais nous devons faire face à des enjeux importants qui peuvent nuire à nos productions. Assurons-nous de mettre des actions en place pour améliorer les choses », s’est exprimé M. Laurencelle.