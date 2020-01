Les Bergeronnes consultera ses citoyens

La municipalité des Bergeronnes consultera sa population pour la première fois en février via un forum citoyen afin de planifier son développement économique et touristique et ce, grâce à une aide financière de 35 000 $ de la MRC de la Haute-Côte-Nord.

« L’objectif du projet est de cerner les besoins et les idées de la population pour le développement de leur municipalité. Ces données nous permettront d’aller plus loin dans notre plan de développement stratégique que ce soit au niveau touristique ou municipal », assure Sara Brisson, agente de développement de la municipalité des Bergeronnes.

Le projet se décline en quatre étapes. La première consiste en la tenue du forum citoyen où plusieurs questions seront à l’ordre du jour pour les personnes présentes. «Par la suite, les constats qui ressortiront du forum serviront à des étudiants en urbanisme du collège Rosemont à Montréal. Ces derniers les utiliseront pour nous créer un plan de développement dans le cadre de leur parcours scolaire», affirme Mme Brisson.

Une fois ces deux étapes terminées, les données du forum et le plan de développement des étudiants en urbanisme seront transmis à la firme Développement touristique AMR, située près de Québec, qui a été sélectionnée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 13 janvier. « La firme a été mandatée pour produire un plan d’action touristique et municipal », précise l’agente de développement.

En dernier lieu, les résultats du projet seront présentés aux Bergeronnais. « On estime qu’en février 2021, les citoyens pourront avoir en main les résultats du projet », de conclure Sara Brisson.