COVID-19 : attendre avant d’enterrer ses morts

Les Coopératives funéraires Haute-Côte-Nord-Manicouagan et Charlevoix-Ouest suspendent leur services pour une durée indéterminée à compter du 16 mars en raison de la COVID-19. Il n’y a donc plus aucun service religieux, funérailles, célébration et liturgie de la parole.

« C’est ce que nous recommande la Fédération des coopératives funéraires du Québec. Ce n’est pas le premier ministre Legault qui l’oblige, mais c’est dans un souci de responsabilité sociale que nous le faisons », indique Anne de Courval, thanatologue et directrice de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan.

Privé

Quant aux entreprises funéraires du secteur privé, elles continuent d’offrir certains services, mais des mesures ont été établies pour contrer la propagation de la COVID-19.

Par exemple, à la Maison Mallet et fils de Sept-Îles, des funérailles plus intimes sont offertes aux clients. « On ne peut pas laisser les morts à l’hôpital ou dans leur maison. Nous sommes un service essentiel », d’affirmer le propriétaire Marc Mallet. Des mesures sont toutefois entreprises, soit l’installation de stations d’hygiène des mains et d’affiches incitant à limiter les contacts, etc.

Les Services commémoratifs Charlevoix vont dans le même sens. « Les funérailles au salon sont possibles en limitant le nombre de personnes et le report de la célébration est également offert. C’est à la famille que revient la décision », mentionne Lise Tremblay, directrice funéraire senior.

Des directives plus précises seront dévoilées cet après-midi (16 mars) par la Corporation des thanatologues du Québec. « Un de nos représentants rencontrent la direction de la santé publique et nous serons au courant d’une liste de directives à suivre. Mais pour le moment, nous conseillons à nos clients de reporter les funérailles pour éviter les rassemblements », mentionne Josée Gagné de la Maison funéraire Serena de Baie-Comeau.

La décision revient donc aux familles endeuillées : attendre la fin de la pandémie ou dire un dernier adieu à leur proche de façon intime dans un salon funéraire privé.