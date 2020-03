Le Centre Forestville réduit ses heures d’ouverture

Le Centre Forestville, propriété de Sandalwood Management Canada annonce une réduction de ses heures d’ouverture à partir de demain le mardi 17 mars. Ainsi, du lundi au mercredi, le centre commercial sera ouvert de 11 h à 17 h. Jeudi et vendredi de 11 h à 19 h. Le samedi de 11 h à 17 h et le dimanche de 12 h à 16 h. Ces heures sont en vigueur pour deux semaines. L’accès à la propriété reste inchangé, ce qui signifie que certains services et locataires seront ouverts selon leur horaire habituel.

Sandalwood Management Canada précise que des consignes de prévention sont en place et que la compagnie d’entretien ménager prend dès maintenant des mesures particulières pour le ménage de tous les espaces communs. Les surfaces les plus fréquemment touchées, telles que poignées de portes, interrupteurs, robinetterie de salles de bains, etc., sont dès maintenant nettoyées de manière méticuleuse. De plus, un produit désinfectant plus puissant et testé pour ce type de virus est utilisé.

Ville de Forestville

De son côté la ville de Forestville revient par voie de communiqué, sur les actions concernant la crise liée au coronavirus. Le complexe Guy-Ouellet est fermé jusqu’à nouvel ordre, alors que l’Hôtel de ville est toujours en opération mais non ouvert au public. On demande à la population de communiquer avec les différents services par téléphone plutôt qu’en personne.

Ceci n’affecte en rien l’ensemble des services des travaux publics (eau, égouts

et routes) et de la protection incendie.

La plupart des transactions avec la Ville peuvent se faire par téléphone, par courrier ou via les plateformes bancaires.

« Toutes ces mesures ont pour objectif de vous protéger, vous et vos proches. La situation évolue rapidement et il y aura plus de mesures et d’annonces à venir », affirme la mairesse Micheline Anctil. La ville réitère les précautions à prendre soit: se laver les mains souvent et efficacement; lavez-vous les mains souvent et efficacement; désinfecter son milieu avec des produits nettoyants ou une solution d’un litre d’eau et de deux cuillères d’eau de javel (à jeter aux 24h); limiter ses déplacements; rester calme, se garder informé et respecter les consignes et recommandations gouvernementales.