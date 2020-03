COVID-19 : des Canadiens seront rapatriés dans les prochains jours

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dévoilé lors de son point de presse quotidien, que des vols sont prévus en fin de semaine pour rapatrier des Canadiens à l’étranger en confirmant un départ aérien du Maroc.

« Un premier vol d’Air Canada quittera le Maroc en fin de semaine. On planifie d’autres vols à partir du Pérou et de l’Espagne. D’autres transports aériens seront planifiés dans d’autres pays, et ce, le plus tôt possible », a lancé le premier ministre.

Les destinations sont choisies selon plusieurs critères, dont le nombre de Canadiens sur place et la fermeture de l’espace aérien, entre autres. Le premier ministre est conscient que ce n’est pas tout le monde qui sera en mesure de rentrer au Canada.

D’ailleurs, le gouvernement s’est assuré d’envoyer des informations pouvant aider les citoyens à l’étranger. Ces derniers doivent s’inscrire rapidement à Affaires mondiale Canada, via le site web voyage.qc.ca afin d’être enregistré pour un futur rapatriement.

« Tous les passagers devront s’isoler pendant 14 jours. Ceux qui ont des symptômes de la COVID-19, vous ne pourrez pas monter dans l’avion. On doit s’assurer de protéger votre santé et celle de vos proches », a rappelé Justin Trudeau en mentionnant qu’il travaille avec les transporteurs aériens afin qu’ils aient le soutien nécessaire.

« Nous avons continué de faire des progrès pour rendre les vols commerciaux plus accessibles », a-t-il poursuivi puisque les rapatriés devront payer leur billet à leurs frais.

Le premier ministre canadien a également affirmé travailler dans le but de réduire les voyages vers le Nord du pays. Les Territoires du Nord-Ouest vont émettre une ordonnance pour limiter les déplacements. « Nous allons appuyer ces mesures et s’assurer que les marchandises essentielles se rendent jusqu’à ces communautés », a déclaré M. Trudeau.

Racisme

Justin Trudeau s’est adressé aux Canadiens en soutenant que la dernière semaine a été difficile pour tous. « En ce jour international de l’élimination du racisme, soyons gentils les uns envers les autres. Combattons le racisme en se battant contre la peur, la désinformation et la stigmatisation. Notre force se définit à notre façon de se tenir uni », a-t-il affirmé.

En terminant, il a demandé à ses concitoyens de veiller les uns sur les autres. « C’est ensemble qu’on va traverser cette période difficile », a-t-il conclu.

Avec Shirley Kennedy