Le ministère de la Santé et des Services sociaux a rendu disponible un nouveau guide d’autosoins (disponible en ligne ici ) dans le but d’aider les citoyens à prendre les bonnes décisions pour leur santé et celle de leurs proches durant la pandémie de COVID-19.

Vous y trouverez des informations sur la prévention, quoi faire lorsque vous croyez avoir été infecté, comment prendre soin de vos proches malades le cas échéant et à quel moment consulter un professionnel de la santé.

On y rappelle que la meilleure façon d’éviter de contracter le virus est de demeurer à la maison et d’éviter les contacts, de se laver les mains et d’appliquer les règles de base d’hygiène respiratoire (couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez (pli du coude, haut du bras ou utilisez un mouchoir jetable).

En présence de symptômes, vous êtes conviés à contacter la ligne info coronavirus 1 877 644-4545. En cas de difficultés respiratoires importantes seulement, vous devrez contacter le 911.