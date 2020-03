Un contrôle des accès se fera dans les infrastructures aéroportuaires

Le ministère des Transports ira d’un contrôle des accès aux infrastructures aéroportuaires, conformément aux restrictions de déplacements non essentiels imposées par le gouvernement du Québec. Ces restrictions visent ainsi à protéger de la COVID-19 les territoires annoncés samedi.

Cette mesure concerne les vols vers l’ensemble des aéroports (sous gouverne provinciale, fédérale, municipale et privée) situés dans les huit territoires assujettis aux restrictions de déplacements, notamment la Côte-Nord.

Avant d’accéder à tout aéroport, les passagers doivent prendre connaissance des consignes suivantes : ne pas présenter de symptômes liés à la COVID-19, avoir réservé un billet d’embarquement et se déplacer pour des raisons essentielles (ex. : travail pour une entreprise ou un service jugé essentiel, raisons humanitaires ou de soins de santé, etc.).

Les exploitants d’aéronefs privés doivent s’assurer du respect de la première et de la troisième consigne pour leurs passagers.