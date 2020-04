Journée mondiale de la santé : Trudeau rappelle l’importance de travailler ensemble

Afin de souligner la Journée mondiale de la santé, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a rappelé l’importance de travailler ensemble, surtout au temps d’une pandémie mondiale.

« C’est dans ce but que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été créée en 1948. Depuis sa création, elle permet aux pays d’unir leurs efforts pour offrir à tout le monde un accès aux services de santé dont ils ont besoin. Le Canada travaille avec l’OMS et d’autres partenaires pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et protéger les personnes les plus vulnérables », déclare-t-il.

Le chef du pays mentionne que tous les gens à travers le monde ont dû changer la façon dont ils travaillent, se divertissent et restent en contact avec leurs proches, en raison de la crise de la COVID-19. « On est tous dans le même bateau et on doit faire notre part pour freiner la propagation de ce coronavirus », assure-t-il.

Au Canada, on doit faire de même, affirme Justin Trudeau.

« On doit protéger nos travailleurs de la santé de première ligne et nos fournisseurs de services essentiels. Cela signifie qu’on reste à la maison et on sort que pour aller chercher des articles essentiels comme de la nourriture et des médicaments. Si on doit sortir, il faut pratiquer la distanciation physique, c’est-à-dire garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres. C’est la seule façon de protéger les personnes les plus à risque », rappelle-t-il.

Pour conclure sa déclaration, il demande aux Canadiens de faire ce qu’ils font de mieux : « travailler ensemble et veiller les uns sur les autres. On doit tous faire notre part et faire des sacrifices pour protéger notre santé et celle de tous ceux qui nous entourent ».