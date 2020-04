COVID-19 : le nombre de personnes guéries pourra finalement être dévoilé sur la Côte-Nord

Un revirement de situation est survenu en fin de semaine dernière dans le dossier de la transmission de données sur le nombre de personnes guéries de la COVID-19 sur la Côte-Nord, qui pourra être de nouveau dévoilé par la Direction de la santé publique.

On se souviendra qu’à la suite du point de presse du jeudi 17 avril, au cours duquel le médecin-conseil à la santé publique, le Dr Richard Fachehoun, a annoncé la guérison de 57 personnes parmi les 101 Nord-Côtiers infectés à ce moment-là, une nouvelle directive ministérielle a été émise afin que, dorénavant, seul le nombre de personnes guéries dans l’ensemble du Québec soit diffusé.

Le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Pascal Paradis, affirme n’avoir « pas vraiment d’explication » à fournir sur ce revirement. « On a des consignes qui viennent d’en haut et il faut les suivre », a-t-il souligné.

Il a rappelé que depuis le début de la pandémie de coronavirus, les décisions évoluent régulièrement. Au départ, a-t-il dit, le nombre de tests de dépistage effectués était dévoilé, ce qui n’est plus le cas en raison de diverses problématiques de calcul.

Ensuite, dans les premiers temps, il n’y avait pas de ventilation par MRC du nombre de personnes testées positives à la COVID-19, alors qu’aujourd’hui, les données sont fournies.