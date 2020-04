Le don d’organes toujours nécessaire

En cette période de pandémie, le don d’organes ne doit pas s’arrêter. Il est toujours autant nécessaire. La semaine nationale du don d’organes se tient d’ailleurs du 19 au 25 avril.

En pleine période de crise de la COVID-19, les associations et Transplant Québec tiennent à rappeler que les dons d’organes sont toujours autant nécessaires. Transplant Québec rappelle d’ailleurs sur son site Internet que « les activités en don d’organes se poursuivent comme à l’habitude nonobstant la dynamique préventive actuelle dans le contexte de pandémie de COVID-19 déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé (…) Le niveau de risque du COVID-19 demeure faible ».

Malgré tout, l’ensemble des programmes de transplantation rénale et rein-pancréas du Québec ont pris la décision de suspendre les greffes rénales à partir de donneurs vivants et de donneurs décédés jusqu’à ce que la situation soit jugée plus sécuritaire pour les patients. Mais dans ces cas, il existe un traitement, la dialyse, qui peut pallier temporairement aux greffes.

S’inscrire au registre

Louis Beaulieu est directeur général de Transplant Québec, il reconnaît qu’avec la crise de la COVID-19 la situation est plus compliquée actuellement. « La situation est compliquée car il y a les patients de la COVID-19 qui doivent être traités et les autres patients attendent avant d’aller voir leur médecin. De plus, il y a moins de transplantation durant cette période. Certaines ont été annulées comme pour les reins mais les plus urgentes sont maintenu, cela concerne le cœur, les poumons…etc. Il faut continuer à traiter les urgences », précise-t-il.

En cette semaine du don d’organes, il tient à insister sur le fait que faire part de sa volonté à ses proches en ce qui concerne le don d’organes est très important. « Pour nous, peu importe la période, il faut que les gens fassent connaître leur volonté à leur famille. Il faut savoir que 1.4 % des personnes qui décèdent à l’hôpital peuvent être donneurs. Cela ne fait pas beaucoup. »

Toute personne peut être considérée comme un donneur potentiel. Transplant Québec et l’équipe médicale évaluent la condition physique générale, les antécédents médicaux et sociaux ainsi que l’état général du donneur au moment du décès afin de déterminer quels organes pourront être prélevés. Toutes les mesures de sécurité sont déployées.

Ainsi, des tests pour la Covid-19, parmi bien d’autres, sont systématiquement effectués avant de procéder au don et à la transplantation.

Pour Louis Beaulieu, il est nécessaire de se faire enregistrer sur le registre de l’Assurance maladie ou chez le notaire. Et il rappelle que « l’âge en soi n’est pas un facteur. Notre plus vieux donneur avait 92 ans et il a donné son foie à une jeune femme qui a aujourd’hui deux enfants ». Le directeur précise que nombreux progrès ont été faits ces dernières années mais qu’il faut continuer.

Briser l’isolement

Souvent les personnes greffées ou en attente de greffe doivent faire face à l’isolement. Heureusement des associations sont là pour leur venir en aide. C’est le cas de Greffe-toi à nous sur la Côte-Nord.

Pour l’association Greffe-toi à nous, qui dessert tout le canton de Duplessis, la situation est aussi plus compliquée. « Normalement, nous avons toujours une activité par semaine pour les greffés en signe de reconnaissance et pour alléger l’isolement », précise son président Dave Clements. « Cette année, avec la COVID-19, toutes les activités sont annulées mais nous continuons à soutenir nos greffés et les personnes en attente de greffe et suivi poste greffe. Nous les soutenons moralement au maximum. » Il tient à insister sur le fait que les greffes de cœur, poumons, foie… se poursuivent même en cette période de pandémie. « Mais il faut reconnaître que dans les grands centres cela ne doit pas être facile à gérer actuellement. » En cette période de pandémie, il ne faut pas hésiter à contacter l’association au (418) 961-3872 ou par courriel greffetoianous@gmail.com.21