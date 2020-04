Le port du masque sera recommandé au Québec surtout dans les situations où les gens ne peuvent pas respecter la distance de deux mètres, a indiqué le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique.

« Nous sommes en train de regarder s’il doit être utiliser dans les transport en commun et si nous devons imposer des obligations. Cette mesure ne sera efficace que si les gens le porte correctement et ne se contaminent pas. Ils doivent continuer à respecter la distance de deux mètres et à se laver les mains, a répété le Dr Arruda. Il y aura des enseignements pour montrer aux gens comment porter le masque ou le couvre-visage. Surtout, ne nous mettons pas à la queue leu leu à un mètre de distance à l’épicerie en pensant que le masque nous protège comme un super héros. »