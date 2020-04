Un premier prix de 10 000 $ à gagner avec les Jeunesses Musicales

La Fondation des Jeunesses Musicales Canada lance le concours DO MI SI LA DO RÉ, entendre Domicile adoré.

En cette période de crise, la Fondation des Jeunesses Musicales Canada (FJMC) a décidé de venir en aide aux artistes en créant le Concours Do Mi Si La Do Ré (Domicile adoré). S’inspirant de cette période de confinement, la fondation offrira une bourse de 10 000 $ au grand gagnant de ce concours.

Ce concours invite les jeunes à composer et interpréter une pièce musicale de 3 minutes ou moins, sur le thème de la phrase musicale Do Mi Si La Do Ré (Domicile adoré). Pour participer, il faut avoir moins de 30 ans, être instrumentiste, chanteur/chanteuse ou compositeur/compositrice de musique classique et avoir l’envie de créer et jouer sur le thème du confinement.

Comment participer ?

Être seul ou à plusieurs (dans ce cas de figure, l’enregistrement de votre composition devra se faire par vidéoconférence. Aucun rassemblement ne sera accepté). Créer et interpréter une composition incluant la phrase musicale Do Mi Si La Do Ré. Soumettre votre vidéo ICI et vous inscrire via notre formulaire en ligne ICI.

La date limite d’application est le mercredi 13 mai à minuit. Il n’y a aucun frais d’inscription.

Et ensuite ?

La Fondation effectuera une première sélection de vidéos, qui seront mises en ligne le 20 mai 2020. Les participants auront du 20 mai au 14 juin 2020 pour promouvoir leur vidéo auprès de leurs réseaux afin de recueillir le plus grand nombre de votes possible. Une dizaine de vidéos seront sélectionnées pour la phase finale. Le score sera basé sur le vote du public (50%) et la notation du jury (50%). Les 10 meilleures vidéos seront soumises à un jury composé de grands noms de la musique classique au pays, qui les classera de 1 à 10 selon son ordre de préférence. La vidéo qui arrivera à la première place remportera le grand prix.

Un minimum de 25 000 $ sera remis en bourses dans le cadre de ce concours. Le premier recevra une bourse de 10 000 $, le second 5 000$, le troisième 3 000 $. Les 7 autres vidéos de la grande finale recevront une bourse de 1 000 $ chacune. Si plusieurs artistes participent au projet (compositeurs et interprètes), les bourses seront divisées selon le nombre de musiciens inscrit dans le formulaire.