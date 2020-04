COVID-19 : la Côte-Nord demeure à 112 cas confirmés

Selon les données compilées par l’Institut national de santé publique (INSPQ), le bilan des cas confirmés de la COVID-19 sur le territoire de la Côte-Nord demeure stable en ce jeudi 23 avril. Un total de 112 personnes ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie.

Toutes les MRC de la région demeurent stables, ce qui est encourageant pour le possible déconfinement planifié par le gouvernement du Québec.

La Basse-Côte-Nord et Caniapiscau ne cumulent encore aucun cas sur leur territoire. En Minganie, le nombre de cas atteint toujours cinq. La Manicouagan et la Haute-Côte-Nord, quant à elles, se sont stabilisées à respectivement 14 et trois personnes infectées.

La MRC de Sept-Rivières, présentant le plus grand nombre de cas confirmés, enregistre une stabilité, ce qui n’est pas arrivé depuis plusieurs jours.

Parmi les cas confirmés positifs à la COVID-19, quelque 68 % sont maintenant guéris, soit un total de 76, dix de plus qu’hier.

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord (Petit-Mécatina à Blanc-Sablon) : 0

Caniapiscau (Fermont et Schefferville) : 0

Haute-Côte-Nord (Tadoussac/Sacré-Cœur à Colombier): 3

Manicouagan (Pessamit à Baie-Trinité) : 14

Minganie (Rivière-au-Tonnerre à Natashquan/L’île-d’Anticosti) : 5

Sept-Rivières (Port-Cartier à Sept-Iles) : 90