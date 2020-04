Enregistrement à distance pour la chasse à l’ours noir

À l’approche de la courte saison de chasse sportive à l’ours noir autorisée du 15 mai au 30 juin dans la zone 18, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) avise les adeptes qu’ils pourront procéder à l’enregistrement de leur gibier à distance.

Les mesures proposées permettront à la clientèle qui n’aurait pas accès à une des stations d’enregistrement légalement ouvertes en cette période de pandémie, de pouvoir procéder à l’enregistrement sans devoir se déplacer et ainsi respecter les directives de la Santé publique.

Les chasseurs et les piégeurs pourront enregistrer leur gibier en ligne, sans frais, à l’aide d’un formulaire disponible sur le site du MFFP au : mffp.gouv.qc.ca/la-faune/stations-denregistrement. Ceux qui n’auront pas accès à un appareil mobile ou à un service Internet auront la possibilité d’appeler au service à la clientèle du MFFP au 1 877 346-6763 sur les heures d’ouverture pour procéder à l’enregistrement de leur gibier sans frais.

Le chasseur qui a abattu un ours noir devra enregistrer lui-même son animal dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de chasse et dans les 15 jours pour ce qui est du piégeage du plus gros prédateur du Québec. Il devra transmettre son numéro de certificat du chasseur, le numéro du permis, le type de gibier, le moment et le lieu où il a été abattu, en l’occurrence la municipalité, la zone de chasse ou l’unité de gestion des animaux à fourrures.

Rappelons que les permis de chasse et de piégeage sont obligatoires, de même que l’enregistrement du gros gibier, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Afin de lutter contre la propagation de la COVID-19, le MFFP rappelle aux amateurs qu’il est recommandé d’éviter de se déplacer d’une région ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. « Puisque les déplacements liés aux loisirs ne sont pas considérés comme nécessaires, les chasseurs et piégeurs doivent pratiquer leur activité près de leur résidence principale dans le respect des lois et règlements », indique le ministère, ajoutant que le camping est interdit sur les zones d’exploitation contrôlée (ZEC).