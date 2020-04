Les coiffeurs et les barbiers devront attendre encore

On devra patienter encore avant de prendre rendez-vous pour une coupe de cheveux ou pour faire tailler sa barbe par un professionnel.

Le gouvernement Legault entend laisser passer une première phase de réouverture des entreprises avant de procéder à des annonces pour les salons de coiffure.

« Ces entreprises sont présentement fermées et nous ne sommes pas en position de donner une date spécifique pour ce genre d’entreprise, a d’abord répondu la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault en point de presse cet après-midi, 29 avril. Hier, nous avons annoncé notre plan pour certains types d’entreprises. Mais pour celles-ci, nous ne sommes pas prêts à donner de date. Si l’on prend les salons de coiffure, les gens qui y travaillent donnent un service « très près » de leurs clients. On doit évaluer la situation avec notre bon directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda », a-t-elle informé.

M. Arruda a répondu à son tour que le problème de distanciation lui donne matière à réflexion. « On aimerait bien sûr leur donner une date. Mais nous avons à contrôler les problèmes reliés à la distanciation. De plus, on doit contrôler le nombre de gens en simultané sur les lieux. C’est pour cela qu’ils auront des annonces plus tard. J’espère que ce sera le plus tôt possible. Quand on aura passé au travers de premières phases et que la situation sera sous contrôle, on pourra faire des projections », a expliqué le directeur de santé publique.

Pour consulter le calendrier de réouverture progressive de certaines entreprises, cliquez ici.