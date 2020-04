COVID-19 : Aucun cas depuis cinq jours sur la Côte-Nord

Au cours des cinq derniers jours, la direction de la santé publique n’a rapporté aucun nouveau cas d’infection à la COVID-19 sur la Côte-Nord. La région demeure donc à 113 cas confirmés.

Si on exclut la MRC de Sept-Rivières, ça fait maintenant plus de trois semaines que les autorités n’ont rapporté aucun nouveau cas dans les MRC de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Minganie, de Caniapscau et du Golfe-du-Saint-Laurent.

Il n’y a aucun Nord-Côtier présentement hospitalisé en raison de la COVID-19 et 88 des personnes qui l’ont contractée en région sont déclarées guéries.

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 0

Caniapiscau : 0

Haute-Côte-Nord : 3

Manicouagan : 14

Minganie : 5

Sept-Rivières : 91