Québec veut maintenant aplatir la courbe de la détresse psychologique

Alors que le virus de la COVID-19 semble sous contrôle, Québec veut s’attaquer à une autre courbe d’une autre « éclosion » qui touche la population. Il s’agit de la détresse psychologique.

Un plan d’action pour la santé mentale est lancé par le gouvernement du Québec. C’est ce qu’a annoncé la vice-ministre du Québec Geneviève Guilbault et sa collègue ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann.

31 millions $ ont été mobilisés par le gouvernement Legault. Ce plan d’action pour « aplatir la courbe des cas de détresse psychologique » augmentera l’accessibilité à des services psychosociaux et intensifiera l’offre de service en santé mentale « pour toutes personnes qui en auraient besoin.

Les efforts pour aider à la santé mentale des Québécois chamboulés par la crise se traduiront par l’embauche de personnel qui travaillait habituellement dans le secteur privé. La ligne « Info-Social » 811 sera aussi bonifiée.

Une campagne « aller mieux » avait été lancée en début de semaine dans les différents médias. De plus, un programme spécial a été mis en place pour soutenir les familles endeuillées et un « blitz » téléphonique fait présentement le suivi de 800 000 personnes ayant des besoins de soutien psychologiques.

« Le but, c’est de prendre soin des gens qui en ont besoin. Il ne faut pas négliger la santé mentale au profit de la santé physique. Selon un récent sondage, 15% des Québécois rapportent vivre de la détresse à différents niveaux. On vit de l’anxiété, nos familles sont chamboulées et c’est normal. On s’attend à ce que la situation va empirer, ou de moins, va se prolonger dans les prochaines semaines. Il y aura un sommet de la courbe de la détresse et on veut l’aplatir elle aussi », a déclaré Mme McCann lors du point de presse du 6 mai.

Si vous éprouvez de la détresse psychologique ou avez besoin d’astuces pour diminuer les effets de la pandémie sur votre santé mentale, vous trouverez un ensemble de ressources sur la nouvelle plateforme gouvernementale, « Allez mieux en contexte de pandémie« .