Plus de 3 000 personnes sont décédées de la COVID-19 au Québec

Lundi 11 mai, le nombre de cas confirmés de la COVID-19 au Québec connait encore une hausse de 748. Ce sont maintenant 38 469 personnes qui ont connu un diagnostic positif dans la province.

Le nombre de décès augmente également et atteint le cap des 3 013 décès. C’est 85 de plus qu’hier, 10 mai, et 82 d’entre eux sont survenus en CHSLD de la région de Montréal.

Un total de 1 838 personnes infectées sont hospitalisées. Parmi celles-ci, 193 sont aux soins intensifs. Au moins 9 700 cas sont maintenant rétablis.