Un jeune ministre de l’environnement à Tadoussac

Matisse Gauthier Bossé, résident de Tadoussac et étudiant de troisième secondaire à la polyvalente des Berges, a joint les rangs de la troisième cohorte du Conseil national des jeunes ministres de l’environnement.

Composé de 16 jeunes de niveau secondaire, d’âges et de régions variés, le conseil national s’engage au service de la lutte contre les changements climatiques et à participer à la réalisation de projets d’action climatique à l’échelle de la province.

Compte tenu de l’annulation du Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2020 à cause de la COVID-19, tout le processus d’élection s’est tenu en ligne. Les nouveaux jeunes ministres de l’environnement ont finalement été tous élu(e)s par acclamation.

« Différents critères ont mené le comité organisateur de l’événement Élection 2020 #Sorsdetabulle à prendre une telle décision, notamment la qualité des candidatures et la diversité à la fois des niveaux scolaires et des régions administratives représentés par celles-ci », explique Émilie Robitaille, coordonnatrice de Sors de ta bulle à la Fondation Monique-Fitz-Back, par voie de communiqué.

Le conseil 2020-2021 est composé de 10 filles et six garçons résidant dans neuf régions administratives. Les jeunes ministres de l’environnement garderont leur position pour un an, soit jusqu’en mai 2021.

Deux des principales réalisations des cohortes précédentes ont été de mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur l’achat local, à la fois dans une dizaine d’écoles du Québec, et sur les réseaux sociaux et de mobiliser la jeunesse autour des 16 DÉFIS Sors de ta bulle.

Ces nouveaux jeunes ministres détiennent maintenant un profil sur la page « Jeunes ministres 2020-2021 » du site www.Sorsdetabulle.com. « Gardez un œil ouvert pour connaitre les projets qu’ils mettront en place au cours de la prochaine année », déclare Mme Robitaille.

La Fondation Monique-Fitz-Back œuvre pour stimuler l’engagement social et environnemental et à entretenir l’espoir chez les jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes de toutes les régions du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la fondation.