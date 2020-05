Commerces et épiceries pourront rouvrir leurs portes le dimanche

Vous avez à faire vos commissions le dimanche? Vous le pourrez dès dimanche prochain, le 24 mai. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a annoncé hier (18 mai) la réouverture des commerces et épiceries pour la journée dominicale, une semaine plus tôt que ce qui avait été prévu.

La fermeture des commerces le dimanche, mesure mise en place à la fin mars, avait pour but de réduire la propagation de la COVID-19 et donner un répit aux travailleurs.

Les commerçants ne pourront cependant plus étendre leurs heures d’ouverture du lundi au samedi.

Rappelons que les commerces de détail qui n’ont pas une porte d’accès direct à l’extérieur pour la clientèle doivent demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Selon le Journal de Québec, « suivant l’avis de la santé publique, Québec a choisi pour l’heure de garder les centres commerciaux fermés. »