Côte-Nord : le confinement se prolonge

La direction de la Santé publique de la Côte-Nord a statué la semaine dernière. Prévu le 18 mai, le déconfinement de la région est repoussé de deux semaines, soit au 31 mai. Les barrages routiers de Tadoussac et Sacré-Cœur sont donc maintenus, tandis que celui situé en Minganie a été déplacé à Kégaska.

Bien que les motifs invoqués ne fassent point l’unanimité, les instances décisionnelles misent sur un délai supplémentaire afin que la population puisse intégrer davantage les mesures d’hygiène.

« Il faut que ça devienne comme un réflexe », a résumé Dyane Benoît, directrice générale adjointe par intérim du CISSS de la Côte-Nord.

Par ailleurs, des tests de dépistage de la COVID-19 seront réalisés de façon aléatoire sur le territoire nord-côtier.

La direction de la Santé publique veut connaître la circulation du virus dans les communautés autochtones, à Fermont, en Minganie et en Basse-Côte-Nord. On envisage de procéder à 133 dépistages supplémentaires par semaine.

Les personnes asymptomatiques seront sélectionnées au hasard et avec leur accord, un rendez-vous sera fixé.

Selon le résultat de ces tests, la direction de la Santé publique estime qu’elle pourra agir rapidement pour contrer la propagation du virus.

La préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, préconise une ouverture graduelle des secteurs d’activité mais elle s’en remet à la décision de la Santé publique, « qui a pris cette décision, après je suppose, avoir analysé tous les volets santé du déconfinement. »

À l’instar de ses homologues de Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau, la mairesse de Forestville estime qu’il faut redire à la population de se protéger et de protéger les autres, « et cela demeure vrai, quelle que soit la date. Que ce soit le 18 ou le 31, le virus va circuler et il faut prendre très au sérieux que nous devons nous protéger. »