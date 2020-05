Le respect des consignes au cœur des préoccupations

La décision de la Santé publique de la Côte-Nord fait écho aux recommandations du docteur Stanley Vollant, membre de la cellule de crise innue, qui a exprimé le 8 mai, ses inquiétudes concernant la levée imminente des points de contrôle nord-côtiers.

À la suggestion du Dr Vollant et des autres membres de la cellule de crise innue, les chefs des huit communautés autochtones de la Côte-Nord, ont cosigné une lettre acheminée au premier ministre François Legault, exigeant le maintien des points de contrôle.

« Cette recommandation émane de la cellule de crise, sur laquelle siègent les huit chefs innus, le Dr Vollant, Serge Ashini consultant pour la nation innue et Amir Khadir, à titre de médecin-expert », confirme Marie-Ève Théberge, conseillère affaires publiques, négociation et patrimoine à la Première Nation des Innus Essipit.

Motifs

La lettre, qui n’a pas été rendue publique, est passée entre les mains du député de René-Lévesque, Martin Ouellet. « J’ai reçu et j’ai lu la lettre qui a été envoyée le 11 mai en après-midi au premier ministre directement », confirme-t-il.

Les motifs évoqués par les communautés innues concernaient la difficulté à faire respecter les règles sanitaires auprès de leur population ainsi que la santé fragile de cette dernière. « Ce que m’a confirmé le chef de la Première Nation des Innus Essipit, Martin Dufour », ajoute M. Ouellet.

Les élus de la Côte-Nord ont été informés de la décision de la Santé publique de reporter le déconfinement de la région de deux semaines dès le lendemain 12 mai en avant-midi.

Le député n’a pu assister à cette rencontre virtuelle, mais il a eu la confirmation du prolongement des points de contrôle par le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, le même jour.

« Je suis perplexe face à cette décision du CISSS de la Côte-Nord. Je respecte la Santé publique et je soutiens leur démarche. Toutefois, je me demande ce qui a changé en terme d’enjeux de santé pour expliquer ce report. Au niveau de la propagation du virus, tout allait bien, ce qui prouve que les gens respectent les consignes », déclare le député de René-Lévesque, se demandant s’il n’y a pas eu censure de la part du CISSS régional.

Il encourage toutefois les Nord-Côtiers à ne pas se diviser et à collaborer ensemble pour limiter les dégâts causés par la pandémie. « Certains sont contents, d’autres moins, mais il faut continuer d’être unis et de respecter les attentes et craintes de tout le monde », conclut Martin Ouellet.

Avec Johannie Gaudreault