Québec veut 10 000 préposés aux bénéficiaires de plus d’ici septembre

Le gouvernement du Québec lancera dans les prochains jours une vaste campagne afin de recruter rien de moins que 10 000 préposés aux bénéficiaires d’ici trois mois dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

« Depuis plusieurs années, il manquait environ 10 000 préposés dans les CHSLD pour avoir des ratios raisonnables », a soutenu le premier ministre François Legault mercredi, lors de son allocution quotidienne.

« Et avec la crise, 10 000 autres personnes ont été absentes (…). On espère que ces 10 000 employés vont revenir au travail dans les prochains mois, mais il nous en manque encore 10 000 », a-t-il ajouté, reconnaissant que l’objectif est « très ambitieux » et que pour une société, « c’est gênant d’en être rendu là ».

Dans les prochains jours, Québec lancera donc cette campagne. Les prétendants auront droit à une formation de trois mois, de la mi-juin à la mi-septembre, formation répartie entre les centres de formation professionnelle et les CHSLD. Durant la formation, les personnes inscrites recevront une rémunération hebdomadaire de 760 $.

Les personnes qui auront ensuite réussi leur formation seront donc embauchées dans les CHSLD, à un salaire d’environ 940 $ par semaine, si on se fie aux offres gouvernementales aux employés de l’État.

« Et si 10 000, ce n’est pas suffisant, on n’exclut pas d’augmenter les ratios », d’enchaîner le premier ministre. La formation sera offerte à plusieurs dizaines d’endroits au Québec. La liste sera dévoilée dans les prochains jours.

Atteindre cet objectif de 10 000 préposés aux bénéficiaires ne sera assurément pas une sinécure, a prévenu M. Legault. « Il y a des centaines de millions de dollars prévus au budget qui n’ont jamais été dépensés parce qu’on ne parvenait pas à embaucher ces 10 000 préposés », a-t-il fait valoir.

L’armée jusqu’au 15 septembre

François Legault a également demandé formellement à son homologue canadien, Justin Trudeau, de conserver jusqu’au 15 septembre les 1 000 soldats qui prêtent main-forte dans les CHSLD.

Quant au rapport préparé par les forces armées sur leur passage en CHSLD, le premier ministre a avoué ne pas avoir eu de surprise à sa lecture. Il en retient deux choses, soit l’utilisation du matériel de protection individuelle déficiente et, surtout, « du fait qu’il manque 10 000 personnes, c’est très difficile de s’assurer de ne pas avoir les mêmes personnes en zone chaude et en zone froide ».

M. Legault a aussi invité les observateurs à faire attention aux comparaisons entre le Québec et le reste de la planète en ce qui concerne les décès liés à la COVID-19. Il a notamment garanti qu’au Québec, toutes les personnes décédées de cette infection sont comptabilisées, ce qui ne serait pas nécessairement le cas dans certains autres pays.

Le chef de l’État québécois a aussi fait valoir que le coronavirus a frappé plus fort dans les grandes villes du nord-est de l’Amérique du Nord et de l’Europe que dans le reste du monde. Pour ce qui est du nord-est de notre continent, Toronto semble plus épargnée que Montréal, New York, Detroit ou Chicago mais sur ce point, François Legault va laisser les spécialistes de la question se prononcer sur les raisons de cette situation.