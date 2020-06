Matières dangereuses : la STQ renforce la vigilance sur ses navires passagers

Depuis le 3 juin, certaines matières dangereuses ne sont plus acceptées à bord des navires passagers de quelques traverses de la Société des traversiers du Québec (STQ), dont le transport de la dynamite, qui fait l’objet de restrictions supplémentaires. Ce renforcement des pratiques ne touche pas les particuliers qui transportent de l’essence ou du propane.

« Nous renforçons effectivement l’application de certaines mesures concernant le transport des matières dangereuses à bord des navires passagers, ce qui n’empêchera pas les camionneurs de pouvoir continuer à utiliser la traverse », confirme le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie.

Ce dernier consent que son organisation a identifié quelques lacunes dans ses procédures de contrôle pour certaines matières. « Des lacunes qu’elle (la STQ) s’emploie à corriger », précise-t-il.

M. Lavoie ajoute que ces matières faisaient auparavant l’objet d’exemptions pour les traverses de moins de trois kilomètres qui n’existent plus pour la plupart.

Sur le site web de la STQ, on confirme qu’à la suite de modifications des règlements de Transports Canada, les transporteurs de marchandises dangereuses doivent s’assurer, avant de se présenter à l’un de ses services de traversiers, que le produit transporté n’est pas limité ou interdit.

La STQ réfère à la colonne 8 de l’annexe 1 du Règlement de transport de marchandises dangereuses de Transports Canada, un document étoffé de 164 pages, faisant la nomenclature de près de 2 000 appellations règlementaires (UN) de marchandises dangereuses.

Les passagers priorisés

Toujours sur sa plateforme web, la STQ mentionne que les marchandises dangereuses interdites ou limitées, peuvent être transportées à bord du navire lorsqu’un maximum de 25 passagers s’y trouvent (excluant les membres d’équipage), à l’exception des matières dangereuses qui sont des explosifs où 12 passagers maximum peuvent être présents.

Afin de respecter l’exigence relative au nombre de passagers, l’embarquement des transporteurs de marchandises dangereuses interdites ou limitées est recommandé entre 23 h et 5 h.

En aucun temps, le nombre de passagers ne sera restreint afin de permettre l’embarquement de transporteurs de marchandises dangereuses interdites ou limitées, tient à préciser la STQ. Ces transporteurs seront embarqués à bord en dernier, avant le moment prévu du départ.

« Nous continuerons de transporter du gaz naturel liquéfié, notamment celui que nous consommons nous-mêmes, lorsque le nombre de passagers sera inférieur à 25. Cela ne devrait pas avoir d’impact sur nos avitaillements », précise Alexandre Lavoie.

Afin que la STQ et les usagers commerciaux soient tous au même diapason et pour s’assurer d’être conforme en tout temps par ce rehaussement de son niveau de vigilance, la Société des traversiers du Québec « a effectué des appels de sensibilisation au cours des derniers jours, transmis une communication aux transporteurs routiers de la province le 3 juin et effectué une mise à jour du site web » , ajoute M. Lavoie, qui confirme également que tous les employés impliqués dans l’application de ces mesures ont été formés adéquatement.