Ambition de préservation du site de la Pointe-à-la-Croix

Depuis le 9 juin, les véhicules et campeurs n’ont plus accès au site de la Pointe-à-la-Croix des Escoumins. Cette décision du conseil municipal, a été prise dans un souci de préservation et à la demande de certains citoyens, ayant exprimé des craintes dans le contexte de pandémie.

« Nous croyons qu’il est essentiel de veiller au bien-être de nos citoyennes et citoyens et c’est pour cette raison que nous dirigerons les voyageurs vers le quai du traversier », a expliqué dans un communiqué, le maire des Escoumins, André Desrosiers.

Les élus escouminois envisagent la mise en valeur de ce site historique afin d’en exploiter le plein potentiel. D’ici là, le maire de la localité estime que plusieurs actions se doivent d’être posées afin d’obtenir l’aide financière requise pour mener à terme les projets futurs du site.

« Nous installerons des tables de pique-nique le long du chemin menant à la Pointe-à-la-Croix ainsi que sur le site », ajoute-t-il. L’édile espère que cette initiative permettra d’accueillir un plus grand nombre de citoyens et de touristes « tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. »

Un stationnement sera aménagé à l’arrière de la Maison des jeunes ainsi qu’un accès piétonnier jusqu’au site en question. « La continuité de ces actions nous permettra de mener à terme notre projet de prolongement de la promenade de La Baie. »

Affluence d’ornithologues

André Desrosiers constate que l’endroit attire de plus en plus les ornithologues amateurs, en raison des milliers d’oiseaux migrateurs qui y trouvent refuge.

« C’est pourquoi nous devons protéger le site de la Pointe-à-la-Croix au maximum afin de préserver les écosystèmes naturels et toutes les richesses que possède ce site unique et historique », conclut-il.

Mea culpa

En entrevue sur les ondes de CHME-FM, le maire Desrosiers s’est excusé de ne pas avoir prévenu les citoyens qu’une barrière serait érigée à l’arrière de la Maison des jeunes. « Je pensais que les travaux seraient réalisés un peu plus tard », a-t-il dit à l’animatrice Audrey Arseneault.

Des investissements de 140 000 $ en travaux d’amélioration seront réalisés à moyen terme dans ce secteur. « Ça fait partie d’un plan stratégique de développement du village et la baie c’est le cœur du projet. La fermeture de l’accès au site, ça fait partie du plan. Les citoyens et touristes s’y rendront pour relaxer et se reposer », ajoute M. Desrosiers.

L’élu se défend bien de repousser les touristes de son village par cette prérogative.

« Ils sont encore les bienvenus. Ils vont pouvoir passer la nuit au quai du traversier et prendre le sentier du moulin, venir sur notre promenade. Et même du quai, il y aura une prise de vue exceptionnelle. Nous ne voulons pas les faire fuir », a-t-il plaidé.

Appelé à se prononcer sur l’aboutissement espéré du projet de terrain de camping aux Escoumins, le maire avoue que c’est un projet laborieux. « Les règles changent vite. Au niveau du camping, les marges de recul imposées en raison de la rivière à saumons a restreint notre espace. Nous devons cibler un autre site plus approprié. »