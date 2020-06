Sauvetage d’un chevreuil à Longue-Rive

Stéphane Ouellet, un résident de Longue-Rive, s’est porté à la rescousse d’un chevreuil en difficulté dans le fleuve St-Laurent. L’animal nageait dans le mauvais sens, soit vers Rimouski, et se fatiguait de plus en plus. « Il était à un kilomètre du large et on ne le voyait plus », raconte le sauveteur.

Terminant son quart de travail, M. Ouellet a été avisé de la situation par son fils. « J’ai tout de suite sauté dans mon kayak pour tenter d’aller sauver le chevreuil et le faire revenir vers la plage », explique l’entrepreneur en construction.

Il s’est approché doucement de la bête essoufflée avec son embarcation afin qu’elle prenne peur et change de direction. « C’est de cette façon que nous l’avons ramené au bord », indique-t-il. Un sauvetage qui finit bien.