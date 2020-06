Québec octroie plus de 1,6 M$ pour la nouvelle caserne des Escoumins

Le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, était de passage aux Escoumins en ce jeudi 16 juin, afin d’annoncer, au nom de sa collègue Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, une aide financière de 1 665 860 $ à la municipalité des Escoumins pour la construction d’une nouvelle caserne incendie.

La contribution gouvernementale représente 70 % du coût total du projet, estimé à plus de 2,5 M$. Le conseil de la Première nation des Innus Essipit et la Municipalité des Escoumins assumeront en parts égales, le 30 % restant.

Le bâtiment érigé sur la rue Sirois dont la structure sera principalement en bois, aura une superficie approximative de 420 mètres carrés sur deux étages et sera muni de trois portes de garage. Les travaux prévoient également l’aménagement d’une salle de remplissage et d’entreposage des appareils respiratoires, ainsi que d’une salle de repos, des bureaux administratifs et une salle de formation.

Amorcés il y a quelques semaines, les travaux devraient prendre fin en novembre 2020.