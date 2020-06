Annulation de la 12e édition du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord

La 12e édition du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord qui devait se tenir du 24 au 27 septembre dans la région de Tadoussac a subi les contrecoups de la pandémie causant son annulation. L’événement est par conséquent remis à l’an prochain et les dates retenues sont du 23 au 26 septembre 2021.

Cette décision a été prise suivant l’impossibilité ou la difficulté de maintenir la majorité des activités du festival dans le contexte actuel. « Bien que les rassemblements intérieurs de plus de 50 personnes soient maintenant autorisés, la plupart des activités qui étaient prévues aux dunes de Tadoussac ne pouvaient avoir lieu », affirme le directeur de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT), Pascal Côté, par voie de communiqué.

En effet, les activités de baguage de l’OOT sont régies par Environnement et Changement Climatique Canada et « l’accès limité aux installations de baguage à travers le pays demeure fortement

recommandé pour l’automne », selon M. Côté. « De plus, plusieurs partenaires régionaux qui financent l’événement vivent des moments difficiles actuellement et notre organisation ne souhaite pas ajouter de pression financière à ces fidèles collaborateurs », ajoute-t-il.

Plusieurs commanditaires avaient déjà confirmé leur participation au festival, soit : la Municipalité de Tadoussac, l’Hôtel Tadoussac, la Microbrasserie de Tadoussac, les Croisières Neptune, Bistro Chez Mathilde, la MRC de la Haute-Côte-Nord, le Regroupement QuébecOiseaux, Hydro-Québec, Nature Expert et Vortex.

« L’OOT tient à saluer le maintien de la contribution financière d’Hydro-Québec, malgré l’annulation de l’événement. Le tout permettra d’éponger une partie des dépenses qui avaient été effectuées depuis le début de l’année. Un merci spécial aussi à notre porte- parole, Pierre Verville, qui a spécifié son intérêt à être présent en 2021 », peut-on lire dans le document de presse.

Malgré cette annulation, l’OOT travaillera cet été pour offrir des activités à distance permettant au public de suivre la migration aux dunes de Tadoussac. Ces activités seront annoncées d’ici la fin de l’été sur le site Web de l’Observatoire et sur les médias sociaux.

Même s’il sera impossible d’accueillir des visiteurs à la station de baguage, les ornithologues amateurs et amants de la nature de toute la province sont invités à venir admirer le spectacle de la migration sur la Côte-Nord, de la fin juillet jusqu’à la fin octobre, et ce, à partir des nombreux sites d’observation de la région.

Rappelons que la Haute-Côte-Nord est la MRC qui compte la plus grande liste d’espèces d’oiseaux observées au Québec, avec un impressionnant total de 347 espèces.