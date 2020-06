Tourisme Côte-Nord lance la campagne « Vos coups de cœur – Road Trip Côte-Nord »

La campagne de promotion annuelle prévue par Tourisme Côte-Nord a fait partie des dommages collatéraux de la pandémie de COVID-19. Les employés ont dû virer leur capot de bord assez rapidement afin de créer la nouvelle offensive promotionnelle « Coups de cœur – Road trip Côte-Nord ».

Lancée le 23 juin, celle-ci sera déployée en deux volets et nécessitera des investissements de plus de 100 000 $. Tout d’abord, les Nord-Côtiers et les amants de la région sont sollicités dès aujourd’hui à partager leurs secrets et les incontournables de la Côte-Nord.

Ils seront invités à décrire en quelques mots leurs coups de cœur de la région, en soumettant une photo de l’endroit, ou même en indiquant une chanson qui décrit parfaitement le moment ou la notion de « road trip » sur le site : https://tourismecote-nord.com/roadtrip/.

Les participants qui soumettront leurs coups de cœur auront la chance de remporter un séjour de cinq nuitées avec transport aérien pour deux adultes, en formule auberge sur l’île d’Anticosti d’une valeur de 4 700 $.

Les coups de cœur seront ensuite rassemblés dans une liste de 70 à 90 incontournables. Ces derniers pourront être repartagés par les ambassadeurs sur les médias sociaux et seront aussi mis de l’avant par Tourisme Côte-Nord et diffusés à travers la province dans la deuxième phase de la campagne.

Tout au long de l’été, ces incontournables seront partagés à raison d’un par jour et rassemblés sous forme d’itinéraire. L’idée étant de permettre aux Québécois qui visiteront la région cet été de découvrir toute la beauté et le charme de la Côte-Nord à travers ceux qui la vivent et ainsi faire le « road trip » de leur vie.

L’objectif est de faire vivre des expériences authentiques aux visiteurs, mais aussi de positionner la Côte-Nord comme un road trip incontournable que tout Québécois doit vivre un jour.

Un autocollant a été développé en ce sens pour tous ceux qui parviendront au bout de la 138 et qui voudront se le procurer gratuitement à quelques endroits (Marché de Natashquan et à Fermont), afin de souligner leurs périples sur la route ultime à l’est du Canada.

« Le tourisme représente une industrie capitale pour la Côte-Nord, avec des retombées économiques de plus de 200 millions et des milliers d’emplois qui en dépendent », rappelle Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Côte-Nord.

La relance se fera progressivement alors que l’industrie du tourisme et les régions miseront davantage sur le marché intra-Québec cette année. « La Côte-Nord a de grands espaces à offrir, la nature et des kilomètres de plages. Nous souhaitons que les Québécois en profitent en venant nous visiter », ajoute le directeur général de l’Association touristique de la Côte-Nord, François Poulin.

Bonjour Québec

Le ministère du Tourisme a aussi officialisé, le 21 juin dernier, une nouvelle signature touristique pour l’ensemble du Québec, soit Bonjour Québec. Au cours des prochaines semaines, la dénomination « Bonjour Côte-Nord » fera aussi son arrivée et sera utilisée à travers les outils de promotion de la région.