Vers un parc national des Dunes-de-Tadoussac

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) rencontrera la population de Tadoussac les 8 et 9 juillet afin de partager sa vision pour le projet de parc national des Dunes-de-Tadoussac.

« La situation actuelle est un entre-deux temporaire. Les terrains qui autrefois étaient des propriétés privées ont été acquis par le gouvernement provincial dans un but de préservation et de mise en valeur », est-il expliqué dans le bulletin municipal de Tadoussac du 25 juin.

La reprise du dialogue et de la réflexion avec la SÉPAQ permettra à la municipalité de faire un choix quant à l’avenir des dunes.

« La participation des citoyens à ces rencontres est cruciale. C’est l’occasion de s’impliquer et de s’informer sur ce sujet important pour l’avenir de Tadoussac », mentionne le document diffusé sur la page Facebook de la municipalité.

Quatre ateliers sont organisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) et la Sépaq à 14 h et 18 h 30 les deux jours. Celui du 9 juillet en soirée est toutefois réservé aux gens d’affaires du village.

Les ateliers se déroulent via la plateforme virtuelle Zoom. Les citoyens doivent s’inscrire afin d’être de la partie en faisant la demande à culture@tadoussac.com. Ils seront rendus publics dans les semaines suivant les rencontres pour ceux qui n’ont pu y prendre part.

Historique

Rappelons que ce dossier est sur la glace depuis de nombreuses années. En 2017, un comité consultatif avait été mis en place afin de déterminer l’issue du projet.

L’une des propositions, presqu’unanime, suggérait de diviser le territoire en deux parties : une section serait dirigée par la Sépaq, l’autre par la municipalité.

L’élection d’un nouveau conseil municipal avait alors retardé l’avancement du projet, mais le maire actuel Charles Breton tenait à le remettre à l’ordre du jour.