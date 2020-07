Le Carrousel Coups de Cœur bientôt en marche

Créer une mosaïque attractive à l’entrée ouest de Forestville afin de stimuler l’achalandage touristique. Voilà le projet lancé par la Ville de Forestville, en collaboration avec l’artiste multidisciplinaire Rose-Marie Gallant d’Atelier ÉcoArt.

Le Carrousel Coups de Cœur permettra également d’accroître le sentiment d’appartenance et de fierté des résidents qui seront d’ailleurs appelés à contribuer de façon virtuelle au projet en identifiant l’élément coup de cœur qui rend leur Ville unique et attachante », ajoute Anne Marengo, conseillère en développement à la Ville de Forestville.

Composée principalement de pièces de verre poli, la mosaïque sera réalisée en s’inspirant des éléments ciblés sur un support original et significatif pour Forestville soit une bobine de bois utilisée par la Société Hydro-Québec.

Une attention particulière sera apportée à la préparation de la surface afin qu’elle résiste aux intempéries.

Cette initiative culturelle s’inscrit dans le cadre des nombreuses démarches entamées par la Ville pour stimuler la mise en valeur de sa municipalité.

L’œuvre phare sera installée au kiosque touristique à la fin de la saison estivale.

Ce projet estimé à plus de 10 000 $ est mis en place grâce au soutien financier de la MRC de La Haute-Côte-Nord par le biais de l’entente de développement culturel et auquel s’ajoute la contribution de partenaires locaux, en l’occurrence la Ville de Forestville, la SADC de la Haute-Côte-Nord et l’Entreprise René Ross.