Le compost communautaire est relancé dans l’ouest de la MRC

La population de Tadoussac, Les Bergeronnes, Les Escoumins et celle de la communauté Essipit, pourront à nouveau utiliser les bacs à composts communautaires cet été, répartis en neuf points de dépôts sur le territoire des localités concernées.

Valérie Samson, conseillère en développement durable et économie circulaire de la MRC, précise que les matières acceptées sont: les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et sachets de thé, les coquilles et emballages d’oeuf, le pain, les pâtes et le riz, le papier journal imbibé et les sacs en papier brun et papier à main.

Ce qui n’est pas accepté dans les bacs: les viandes, poissons et ossements, les produits laitiers, les végétaux malades ou infestés d’insectes, les matières grasses, les excréments et litières d’animaux domestiques, les résidus de jardin et feuilles mortes (à l’exception des Escoumins), le plastique, les déchets et matières recyclables.

Aux Escoumins, le point de dépôt est situé au jardin communautaire derrière l’aréna, aux Bergeronnes, celui-ci se trouve au Marché Richelieu, et à Tadoussac, les points de dépôts sont situés sur les rues de l’Hôtel-de-Ville, des Érables (garage municipal), de la Falaise (centre des loisirs), de la Montagne, des Jésuites (bureau de la Municipalité), du Chemin du Moulin-à-Baude (Ferme Hovington), et la rue du Parc.