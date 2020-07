À la recherche de maisons fleuries

Le concours Maisons fleuries est de retour à Forestville cette année. Les citoyens sont invités à inclure un ou des éléments originaux dans leurs créations afin d’obtenir des points supplémentaires.

Les catégories habituelles seront à l’honneur, soit résidentielle, commerciale, balcon, coup de cœur et mention spéciale. Le jury sillonnera les rues de la ville à la fin juillet afin de repérer les plus beaux aménagements paysagers et floristiques.

Les gagnants seront recevront leur prix à la séance mensuelle du conseil municipal du 8 septembre, si la santé publique le permet.