Une nouvelle entreprise en secrétariat virtuel

Stéphanie Laberge-Privé vient de lancer Secrétariat solution, une entreprise de secrétariat virtuel de Baie-Comeau spécialisée dans les services à la carte. Et aussi surprenant que cela puisse être, la pandémie de coronavirus n’aura pas étrangère à sa décision de foncer pour devenir son propre patron tout en travaillant de la maison.

Une première étincelle s’est produite en janvier 2020 lorsqu’une amie habitant Trois-Rivières l’a appelée à l’aide pour la mise en page d’un document.

« Ç’a commencé comme ça, tranquillement », raconte celle qui était en emploi à ce moment-là. Puis, l’organisation pour laquelle elle travaillait a fermé ses portes.

Dans le même laps de temps, le Québec se mettait sur pause et la jeune femme se retrouvait confinée à la maison, comme bien d’autres, en raison de la pandémie de COVID-19.

Comme le moment étant loin d’être idéal pour chercher un nouvel emploi, la jeune femme de 30 ans a rempli quelques contrats ici et là. Elle a alors réalisé qu’il y avait des besoins non comblés dans son domaine, mais aussi qu’elle adorait travailler de la maison.

Une approche unique

Avec sa brochette de services à la carte, Secrétariat solution se démarque non seulement dans la Manicouagan, mais sur toute la Côte-Nord, selon Stéphanie Laberge-Privé.

« Comme moi, il n’y en a pas (d’autres entreprises), je suis unique », assure-t-elle, en parlant de la conclusion de ses recherches.

L’entreprise ratisse large. Son marché potentiel cible autant les grandes industries que des petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et même les particuliers.

À ces derniers, elle offre notamment la conception de curriculum vitae et la correction de travaux universitaires ou autres.

« J’ai des demandes de toutes sortes », souligne l’entrepreneure, qui constate cependant que la création et la mise en page de documents sont les services les plus populaires auprès de sa clientèle.

Stéphanie Laberge-Privé considère que son service de secrétariat virtuel offre bien des avantages aux entreprises, principalement celui de ne pas devoir procéder à l’embauche d’un travailleur permanent ou à temps partiel et toutes les obligations qui viennent avec. Elle insiste aussi sur le caractère « à la carte » de son offre.

Originaire du Saguenay, la jeune femme d’affaires possède près de huit années d’expérience dans les domaines du secrétariat et comme adjointe administrative dans la Manicouagan.

Elle collabore aussi avec le cégep de Baie-Comeau comme formatrice en ligne de la suite Office. Elle a d’ailleurs rempli un mandat de 35 heures pas plus tard qu’en juin.

L’entrepreneure a l’intention de se doter d’un site Internet, mais pour le moment, elle se fait connaître par l’entremise de sa page Facebook, par courriel et par le bouche-à-oreille.