Les jeunes de 15 à 34 ans appelés à respecter les consignes

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a indiqué lors d’un point de presse qu’il y avait une tendance inquiétante chez les jeunes âgés de 15 à 34 ans.

« Il y a eu des éclosions entre autres dans les bars, les partys privés et les activités sportives et sociales, a t-elle soutenu. Ces jeunes peuvent devenir des vecteurs de transmission pour leurs parents et leurs grands-parents, qui eux développent la maladie. Cela s’est déjà vu une contamination de ce type. Nous voulons à tout prix éviter que cela se reproduise. Les jeunes peuvent aussi souffrir de la COVID-19. Il serait faux de croire qu’ils sont immunisés. Ils peuvent développer la maladie et se retrouver aux soins intensifs. Je veux faire un appel à la mobilisation des jeunes, de se mobiliser et de mobiliser leur entourage afin de respecter les consignes. »

Mme Guilbault a aussi déploré les gestes posés lors des manifestations anti-masque à Montréal et à Québec. « Je suis très choquée par les images que nous avons vu où les manifestants ne respectaient pas la distanciation physique et ne portaient pas de couvre-visage, ajoute-t-elle. Ces gens méprisaient les efforts qui sont faits pour maîtriser la situation. Ils se sont permis en plus d’insulter des journalistes et leur équipe, qui faisaient leur travail. Personne n’a le droit de mettre en danger la santé des autres. On ne peut pas tolérer pareille situation. »

Elle indique qu’il faut poursuivre nos efforts puisqu’en «ce moment le virus est encore dangereux ».