Cueilleurs clandestins à la Serre de Colombier

Des vandales amateurs de camerises et de fraises se sont payés la traite le week-end du 18 juillet, alors qu’ils ont récolté l’équivalent de près de 1 500 mètres carrés des précieux fruits dans les champs de la Serre de Colombier.

L’un des deux champs de camerises de la Serre, d’une superficie de 924 mètres carrés, a été complètement récolté. Le champ de fraises sur lequel les cueilleurs clandestins ont jeté leur dévolu, couvre une aire de 489 mètres carrés.

La mairesse de la localité, Marie-France Imbeault, déplore le manque de respect envers le bien collectif que représente la Serre de Colombier, qui appartient à tous les citoyens de la localité. « Vous comprendrez que cela occasionne un manque de produits pour la vente à notre kiosque et un manque de revenus importants. »

Selon les experts-conseils d’Agriboréal, la marchandise dérobée représente environ 1 500 $ en pertes de revenus pour la Serre de Colombier. Cela sans compter les profits à venir pour les mois d’août et de septembre qui sont irrécupérables pour cette saison.

Tout n’est pas perdu pour les amateurs de camerises, puisqu’un autre champ regorge de la petite baie bleue qui s’apparente au bleuet.

« Nous demandons aux citoyens de respecter le travail qui est fait par les employés et les bénévoles, lance la mairesse. C’est un très beau projet, il faut faire en sorte que nous puissions le mener à terme. »

L’élue est d’autant plus déçue de ces actes gratuits, alors que la production de la Serre de Colombier n’a jamais été aussi optimale, après cinq ans d’opération. À l’instar des bureaux municipaux, la Serre de Colombier bénéficiera de caméras afin d’assurer une surveillance des lieux.

Actuellement, deux étudiants prêtent main-forte à l’équipe en place, recrutée après que quatre membres du conseil d’administration formant le Comité de développement économique et touristique de Colombier (CDETC), gestionnaire de la Serre de Colombier, aient démissionné en bloc à la fin du mois de mai