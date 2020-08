COVID-19 : un cas présumé à Uashat mak Mani-utenam

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) indique par voie de communiqué qu’une personne d’une autre communauté, qui aurait été à Uashat mak Mani-utenam dans les derniers jours, aurait été testée positive à la COVID-19.

Les membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam qui auraient été en contact avec cette personne ou qui présentent des symptômes doivent immédiatement s’isoler et communiquer avec le Centre de dépistage au 418 409-9246.

« ITUM prend très au sérieux la situation et travaille conjointement avec la Direction de la santé publique de la Côte-Nord, en collaboration avec la Santé publique de la Mauricie, afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des membres de la communauté », mentionne le conseil.

Une enquête est en cours afin d’identifier et contacter les membres qui ont été potentiellement en contact avec la personne infectée.

Le conseil d’ITUM et la Direction de la santé publique de la Côte-Nord rappelle l’importance du respect des consignes sanitaires et de distanciation physique. Les rassemblements à l’intérieur d’une maison sont limités à dix personnes, le porte du masque est obligatoire dans les lieux publics et lorsque la distanciation physique de deux mètres ne peut être respectées et il faut se laver les mains régulièrement.