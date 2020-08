L’UPA lance l’application Mangeons local plus que jamais!

L’Union des producteurs agricoles (UPA) a lancé hier le 3 août l’application Mangeons local plus que jamais. Ce nouvel outil permettra de repérer facilement sur le territoire québécois les fermes, marchés et transformateurs qui font de la vente directe au public. On pourra y créer des circuits pour s’approvisionner à proximité de son domicile ou planifier une virée gourmande pour découvrir les attraits d’une région.

L’application est la suite toute naturelle du mouvement du même nom lancé en avril dernier, au plus fort de la crise sanitaire. L’UPA avait alors versé quelque 1 000 coordonnées de producteurs sur la plateforme Le Panier Bleu et diffusé 50 témoignages vidéo sur les réseaux sociaux, en invitant les consommateurs à visiter les fermes du Québec.

L’application Mangeons local plus que jamais! permettra d’améliorer l’expérience des usagers avec des fiches d’information plus complètes et de multiples autres fonctionnalités.

Ils pourront ainsi activer la géolocalisation de leur appareil pour trouver les producteurs aux alentours, désigner leurs endroits favoris et créer des circuits personnalisés en auto ou à vélo. Après leur visite, ils seront invités à laisser un commentaire sur la fiche des producteurs rencontrés.

En parcourant les articles du blogue, ils en apprendront davantage sur le secteur agroalimentaire et les particularités agrotouristiques des différentes régions du Québec. Des recettes ou des astuces de conservation et de transformation des aliments seront aussi au menu.

De surcroît, des notifications permettront de rester au fait du calendrier des récoltes en fonction de la saisonnalité des aliments.

Enfin, une boutique en ligne est disponible dans l’application pour ceux et celles qui veulent afficher leurs couleurs locales : casquettes, t-shirts, masques, tabliers à l’effigie du mouvement seront notamment offerts.

Réalisée en un temps record, l’application sera une complice de choix sur la route des vacances et on gagnera à la visiter souvent, car elle continuera d’évoluer au cours des prochaines semaines avec des ajouts de circuits, d’articles de blogue, de vidéos, de notifications, etc.

Les producteurs sont déjà nombreux à s’y être inscrits et plusieurs autres fiches s’ajouteront bientôt. On peut télécharger l’application dès maintenant sur Google Play et elle sera disponible sous peu dans l’App Store également. De plus, on pourra en consulter la version Web d’ici une semaine à l’adresse mangeonslocal.upa.qc.ca.

« Cette année bien particulière nous a permis de réaliser l’importance des filières agroalimentaires locales. Au fil des mois, on a vu croître l’engouement des Québécoises et des Québécois pour la consommation des produits d’ici. L’UPA est heureuse d’avoir pu rassembler autour de ce projet fédérateur une multitude de partenaires issus de divers secteurs, signe que cette initiative tombait à point », a déclaré Marcel Groleau, président général de l’UPA.

Concours Mangeons local Desjardins

« Desjardins est très heureuse d’agir en tant que partenaire présentateur de cette application mettant en lumière les entreprises agricoles et encourageant les consommateurs à s’approvisionner en circuit court. En choisissant de manger localement, on favorise le dynamisme des régions et on contribue à ce bel élan de solidarité pour soutenir l’économie du Québec », a ajouté Sylvain Morel, vice-président Marchés agricole et agroalimentaire chez Desjardins.

Afin de souligner le lancement de la nouvelle application, Desjardins fera tirer 100 bons-cadeaux de 50 $, échangeables dans les fermes participantes. Tous les détails concernant ce concours savoureux se retrouvent sur la page Web mangeonslocal.upa.qc.ca.