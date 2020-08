The Two Birdz lance leur nouvel album

Le duo de musiciens Kim Drouin-Radcliffe et Simon Gaboury, formant The Two Birdz, lance son nouvel et troisième album Transhumance les 6 et 7 août en trois occasions. Les intéressés sont conviés à l’extérieur de trois établissements hautnord-côtiers.

Tout d’abord, les admirateurs pourront se rassembler le 6 août de 11 h à 13 h à la boulangerie La P’tite Cochonne des Bergeronnes. Par la suite, lors de la même journée, de 17 h à 19 h, l’album sera présenté devant le restaurant Kiboikoi aux Escoumins. Finalement, le lancement se conclura le 7 août de 17 h à 19 h à l’extérieur du Gibard Cafébar à Tadoussac.

« Oui, c’est un drôle de contexte et un timing qui nous a imposé beaucoup de contraintes pour un lancement qui se voulait tout simple. Ce que l’on souhaitait, c’était de voir les amateurs de musique et leur partager enfin cet album qu’on a enregistré en février dernier, avec la collaboration de précieux amis », d’affirmer Kim Drouin-Radcliffe, violoncelliste et contrebassiste établie aux Bergeronnes depuis trois ans.

Les musiciens s’installeront dans une boîte de pick-up pour offrir quelques performances aux spectateurs, et une écoute publique de Transhumance est aussi prévue.

« Ça fait des années qu’on cogite ça cet album-là et il est maintenant officiellement lancé avec une illustration faite par Soline Garry, un mixage d’Éric Cyr, un mastering de Simon Paradis-Dionne et de la collaboration musicale de Guillaume Berger-Sidwell, Harold Boivin, Francis Bélanger-Desbiens, Alexandra Gingras-Gaudreault et de Pierre-Antoine Tanguay », précise l’artiste.

Pour acheter le nouvel album du groupe tout en français, les musiciens ont en main 500 copies physiques qui peuvent être postées ou vendues lors de leur prestation tous les jeudis au Kiboikoi. Éventuellement, des points de vente seront mis en place à Québec et ailleurs. Il est aussi possible d’obtenir la version numérique sur le site thetwobirdz.bandcamp.com.

Notez que demain le 7 août, 100 % des profits des ventes d’album sur le site bandcamp seront remis aux artistes.