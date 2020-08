Une nouvelle surface de jeu pour le terrain de soccer de Forestville

Le Club de soccer mineur de Forestville a inauguré sa nouvelle surface de jeu le 19 août devant dignitaires, enfants et parents. Réalisée l’automne dernier, la réfection a été rendue possible grâce à plusieurs partenaires financiers.

Situé sur le terrain d’athlétisme adjacent à la polyvalente des Rivières, le terrain de soccer se détériorait d’année en année. « Conséquemment, améliorer la qualité du terrain était devenu nécessaire à la pratique sécuritaire du soccer et ces travaux permettront à notre Club de continuer ses activités dans les prochaines années », a dévoilé Guillaume Chiasson, trésorier de l’organisme, en remplacement de la présidente Annie Forest.

Le conseil d’administration, appuyé par les joueurs et leurs parents, s’est donc mis à la recherche de financement afin d’améliorer la surface de jeu pour les jeunes. La Ville de Forestville et le Centre de services scolaire de l’Estuaire ont répondu présents, ainsi que la MRC de La Haute-Côte-Nord et la Commission des loisirs de Forestville.

Pour la Ville de Forestville, il s’agit d’un investissement relié à la politique familiale. « C’est une contribution importante qui s’inscrit dans la volonté de soutenir les organismes qui démontrent du dynamisme et de l’énergie pour améliorer la qualité de vie de nos jeunes, tant pour la Ville que la MRC », a d’ailleurs soutenu Micheline Anctil, mairesse et préfète.

Quant à Stéphane Pagès, entraîneur-cadre à l’Association régionale de soccer Côte-Nord, il trouve important d’offrir de bonnes conditions de jeu aux joueurs de la région. « Une structure comme ça, c’est une super opportunité de développement pour les jeunes joueurs. Il faut miser sur le plaisir auprès des jeunes de quatre à 12 ans, mais il faut aussi avoir un club structuré comme celui d’ici et des entraîneurs motivés », a-t-il mentionné.

Malgré la pandémie, le Club de soccer mineur de Forestville a offert des activités à ses membres, mais plus tard qu’à l’habitude, soit vers le début août. Des jeunes étaient d’ailleurs en action lors de l’inauguration officielle de la nouvelle surface de jeu.

« Il est dommage que nous n’ayons pu profiter de cette nouvelle surface de jeu pour offrir à nos jeunes une saison de soccer normale ou encore de pouvoir accueillir d’autres équipes de la Côte-Nord à Forestville, mais ce n’est que partie remise. Nous espérons bien pouvoir offrir une saison complète l’an prochain à nos jeunes, mais nous ne contrôlons que partiellement l’agenda », a conclu M. Chiasson.